Эскалатор на станции метро "Театральная" закроется на ремонт 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор на станции "Театральная" (выход № 10) Замоскворецкой линии столичного метро закроется на ремонт с 1 июля по 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Ранее на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии на восемь месяцев закрылся выход № 11. Причина – проведение строительных работ около вестибюля. Гражданам посоветовали пользоваться выходом № 10, а также соседними станциями метро.

Между тем на будущей станции метро "Достоевская" начали сооружать ограждающие конструкции пятого вертикального шахтного ствола. Рабочие уже выполнили бурение. После стабилизации грунта начнется проходка горным способом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для создания ствола, отметил он, придется смонтировать 57 постоянных колец, каждое из которых состоит из 14 чугунных элементов.