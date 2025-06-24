Живой концерт прошел на станции метро "Селигерская". Свои песни для пассажиров исполнил Akmal'. Он является автором песен, музыкантом и блогером.

По словам артиста, он счастлив, что мероприятие случилось, поскольку это всегда дает возможность влюбить в себя зрителей, которые еще не знают о его творчестве.

Выступление певца было организовано в честь 90-летия Московского метрополитена. Концерт продолжил серию выступлений известных артистов на станциях в столичных районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

