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24 июня, 22:15

Транспорт

Живой концерт прошел на станции метро "Селигерская"

Живой концерт прошел на станции метро "Селигерская"

Концерт блогера и музыканта Akmal' прошел на станции метро "Селигерская"

Блогер и музыкант Akmal' выступил на станции метро "Селигерская"

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Живой концерт прошел на станции метро "Селигерская". Свои песни для пассажиров исполнил Akmal'. Он является автором песен, музыкантом и блогером.

По словам артиста, он счастлив, что мероприятие случилось, поскольку это всегда дает возможность влюбить в себя зрителей, которые еще не знают о его творчестве.

Выступление певца было организовано в честь 90-летия Московского метрополитена. Концерт продолжил серию выступлений известных артистов на станциях в столичных районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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