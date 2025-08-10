В Москве построят более 30 новых станций метро за пять лет

В Москве в течение пяти лет планируют открыть более 30 новых станций метро. Сейчас одновременно строятся 17 станций, еще для семи готовят площадки и столько же находятся в стадии проектирования. Работы ведутся сразу на нескольких ветках, включая Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую и Троицкую.

Современные тоннелепроходческие комплексы позволяют вести строительство даже в сложных гидрогеологических условиях. На Кольцевой линии впервые за 70 лет появится новая станция – "Достоевская". Также готовятся к запуску станция "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии и продление Сокольнической линии в Ярославском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.