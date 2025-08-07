В Москве ввели рейтинг для пользователей электросамокатов

В Москве начал действовать рейтинг пользователей арендных электросамокатов. Об этом сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Система введена для повышения безопасности на улицах города и работает по аналогии с каршерингом. Операторы учитывают опыт вождения, качество парковки и наличие нарушений правил дорожного движения. Если рейтинг окажется низким, доступ к поездкам могут ограничить, а скорость самоката – снизить. Пока система работает в тестовом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.