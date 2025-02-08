Уголовное дело возбудили после нападения на контролера автобуса в Зеленограде. Сообщается, что нарушитель не захотел оплачивать проезд, в результате разгорелся конфликт.

В итоге мужчина толкнул одну из женщин-контролеров, ударил её по лицу и попытался сбежать. Однако скрыться ему помешали другие пассажиры. Теперь злоумышленник предстанет пред судом. Вопрос также контролирует прокуратура.

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