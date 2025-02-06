Мама найденной в Подмосковье девочки Юлия: ребенок провел на улице 35 минут

Фото: Москва 24

Найденная на трассе в Подмосковье девочка провела на улице примерно 35 минут. Об этом Москве 24 рассказала ее мама Юлия.

По словам женщины, ребенок чувствует себя хорошо, у нее нет обморожения.

"Девочка осмотрена всеми специалистами – неонатологом, хирургом, педиатром, сделан рентген. Сегодня я еще раз вызвала педиатра участкового, температуры нет. Есть небольшое покраснение горла", – сказала Юлия.

Как отметила мама девочки, она узнала о том, что произошло, только после звонка из больницы. Таксист, который нашел ребенка на обочине трассы, отогрел его.

"Отвез в больницу, там они были в 05:00, в 05:40 мне позвонили из больницы", – пояснила Юлия.

Ранее женщина рассказала, что бабушка забрала 11-месячного ребенка из спальни, вышла из дома и отнесла в овраг. В настоящее время она отправлена в психиатрическую клинику.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля возле деревни Становое. Водитель заметил малыша на обочине дороги и забрал его к себе в машину. Когда к автомобилю подошла бабушка ребенка, мужчина отказался ей передавать внучку.

Как, в свою очередь, рассказала омбудсмен Ксения Мишонова, бабушка ребенка стала жить с семьей в Подмосковье несколько недель назад. Также, по ее словам, малыш уже вернулся домой из медучреждения и чувствует себя хорошо.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".