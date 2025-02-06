Новости мира: река окрасилась в розовый цвет в Перу

В столице Перу река окрасилась в розовый цвет. Полиция Лимы расследует причины этого явления. Образцы воды направили в лабораторию для анализа. Предполагается, что работники какого-то предприятия могли сбросить токсичные отходы в реку.



В Японии устраняют последствия сильного снегопада. На севере страны за день выпало больше метра снега. Из-за этого в городах произошел транспортный коллапс, люди оказались в снежном плену.

В Аргентине затопило крупный город. На некоторых улицах вода затапливает машины. С осадками не справляются и системы водостока в офисных и торговых центрах.

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