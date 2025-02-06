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06 февраля, 22:00

Общество

Новости мира: река окрасилась в розовый цвет в Перу

Новости мира: река окрасилась в розовый цвет в Перу

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

Владимир Путин призвал работать над улучшением качества образования в регионах

Путин поддержал идею о льготах в вузах на приоритетных программах

Похолодание до минус 8 градусов ожидается в ночь на 7 февраля

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 февраля

Атмосферное давление поднимется до 757 мм ртутного столба в Москве вечером 6 февраля

Новости часа: Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

"Доктор 24": эндокринолог рассказала, как жир влияет на организм

В Москве повысили температуру отопления из-за предстоящих морозов

В столице Перу река окрасилась в розовый цвет. Полиция Лимы расследует причины этого явления. Образцы воды направили в лабораторию для анализа. Предполагается, что работники какого-то предприятия могли сбросить токсичные отходы в реку.

В Японии устраняют последствия сильного снегопада. На севере страны за день выпало больше метра снега. Из-за этого в городах произошел транспортный коллапс, люди оказались в снежном плену.

В Аргентине затопило крупный город. На некоторых улицах вода затапливает машины. С осадками не справляются и системы водостока в офисных и торговых центрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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