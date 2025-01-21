Новости мира: пожар произошел на горнолыжном курорте Турции

Серьезный пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте на северо-западе Турции. Как сообщают местные СМИ, 6 человек погибли и более 30 пострадали. Возгорание случилось рано утром в ресторане на территории отеля, потом пламя быстро охватило все здание. На место были направлены пожарные расчеты и скорая помощь. Постояльцев эвакуировали в другие гостиницы.

Аргентинскому фотографу удалось снять извержение вулкана Фуэго. На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб дыма и пепла. Как пишут СМИ, вулкан в Гватемале просыпался еще в начале января. Было зарегистрировано 5 мощных извержений. Столб пепла поднимался выше 5 тысяч метров над уровнем неба.

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