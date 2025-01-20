"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Москве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Альберта Абдуллина, который обвиняется в убийстве женщины в столице.

Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в старом "Запорожце" на Кутузовском проспекте утром 19 января. По версии следствия, подозреваемый познакомился с жертвой у Киевского вокзала, после чего они вместе употребляли алкоголь. Как выяснилось позже владельцем авто, где обвиняемый спрятал тело, является актер Гоша Куценко.

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