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20 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Москве

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Москве

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал Альберта Абдуллина, который обвиняется в убийстве женщины в столице.

Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в старом "Запорожце" на Кутузовском проспекте утром 19 января. По версии следствия, подозреваемый познакомился с жертвой у Киевского вокзала, после чего они вместе употребляли алкоголь. Как выяснилось позже владельцем авто, где обвиняемый спрятал тело, является актер Гоша Куценко.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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