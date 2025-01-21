Силы ПВО сбили ночью 12 беспилотников в Ростовской области

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Подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 12 беспилотников на севере Ростовской области прошедшей ночью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Вражеские дроны были сбиты в Шолоховском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Силы ПВО этой ночью также отразили атаку беспилотников в Смоленской области. При падении обломков БПЛА начались возгорания на земле и крышах некоторых жилых домов. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, еще 18 дронов сбили над территорией Брянской области. Местные власти сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших.