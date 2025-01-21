21 января, 07:22Происшествия
Силы ПВО сбили ночью 12 беспилотников в Ростовской области
Фото: 123RF/tsuneo
Подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 12 беспилотников на севере Ростовской области прошедшей ночью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Вражеские дроны были сбиты в Шолоховском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Силы ПВО этой ночью также отразили атаку беспилотников в Смоленской области. При падении обломков БПЛА начались возгорания на земле и крышах некоторых жилых домов. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, еще 18 дронов сбили над территорией Брянской области. Местные власти сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших.