Эксперт по ЖКХ Бондарь: никаких штрафов за громкую уборку в принципе не существует

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Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 рассказал, могут ли россиян оштрафовать за громкую уборку.

О том, что граждане России могут оказаться вынуждены платить штраф за шум от включенного вечером пылесоса или стиральной машины, предупреждал в разговоре с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, если шум от этих предметов в доме будет превышать предельно допустимую норму, это будет расценено как нарушение, в результате чего человеку могут выписать штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Более того, как указал член ОП РФ, соседи могут направить иск в суд с требованием о выплате компенсации морального вреда.

При этом Машаров отметил, что в КоАП РФ не сказано, что грозит за превышение предельно допустимой нормы шума в вечернее время. Однако он напомнил, что эти ограничения имеются в каждом регионе России.

Член ОП РФ указывал, что на данный момент закон о тишине лишь рассматривается в Госдуме. Он должен ввести единые правила для всей страны.

Бондарь, комментируя слова Машарова, напомнил, что в России не существует штрафов за громкую уборку. Это связано именно с тем, что единого закона в стране пока нет. Сейчас, по его словам, проект находится в разработке. Однако он указал на наличие региональных ограничений за нарушение режима тишины. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а в Подмосковье – с 21:00 до 08:00 по будням.

При этом эксперт по ЖКХ посоветовал тем гражданам, которым мешает шум от уборки или громких разговоров, зафиксировать нарушение на видео и отправить его в управляющую компанию через приложение "Госуслуги. Дом", попросив оказать влияние на соседа.

"За все подряд штрафовать, скорее всего, не будут. Закон нацелен на то, чтобы просто людям не мешать шумом в определенные часы", – отметил Бондарь.

Общественный деятель напомнил, что в России существует предельно допустимая норма шума. Согласно закону, днем она составляет не более 40 децибел (громкость обычного разговора. – Прим. ред.), а ночью – около 30 децибел.

Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что штраф за кондиционер, шум от которого превышает допустимые нормы, может доходить до 20 тысяч рублей. Он объяснил, что использование кондиционеров в жилых домах регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, нормами гражданского права, строительными регламентами и правилами содержания общего имущества.

За их нарушение грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Должностное лицо в таком случае обяжут заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю придется выплатить такой же штраф или в административном порядке приостановить деятельность на срок до 90 суток. Самый большой штраф грозит юридическому лицу – от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.