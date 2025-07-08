Юрист Русяев: штраф за слишком шумный кондиционер составляет 20 тысяч рублей

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Штраф за кондиционер, шум от которого превышает допустимые нормы, может доходить до 20 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Он объяснил, что использование кондиционеров в жилых домах регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, нормами гражданского права, строительными регламентами и правилами содержания общего имущества. Наиболее частое основание для привлечения к административной ответственности – превышение допустимого уровня шума.

По санитарным нормам в жилых помещениях уровень шума не должен превышать 45 дБА в ночное время и 55 дБА – в дневное время, уточнил юрист.

"Если внешний блок кондиционера установлен с нарушением правил – слишком близко к окну соседа, без виброразвязки либо направлен так, что поток воздуха и шум попадают прямо в чужую квартиру, – возможны основания для составления акта, проведения замеров и последующего штрафа," – пояснил Русяев.

За нарушение норм грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Должностное лицо в таком случае обяжут заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю придется выплатить такой же штраф или в административном порядке приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Самый большой штраф грозит юридическому лицу – от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Второй наиболее распространенной причиной конфликта между соседями юрист назвал дренажную трубку, через которую конденсат выводится наружу. В том случае, если она направлена на фасад здания, балкон или подоконник соседей и становится причиной постоянных протечек, пострадавший может потребовать устранить нарушения.

Ранее Русяев объяснял, что административную или даже уголовную ответственность можно получить за сообщения в домовом чате, если они содержат признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти.

Юрист напомнил, что чаты считаются публичным пространством, в котором, как и в реальной жизни, нельзя никого оскорблять. Кроме того, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, будет выше. В частности, за ругань в реальной жизни штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а за ссору в чате придется заплатить от 5 до 10 тысяч.