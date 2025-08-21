Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 11:03

Транспорт

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движения поездов между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии столичного метро не будет с 29 по 31 августа включительно, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В указанные дни будет проводиться интеграция нового участка линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена. Ограничения будут преимущественно в выходные, когда меньше пассажиров.

На время закрытия станций москвичи и туристы могут пользоваться Большой кольцевой, Сокольнической и Калужско-Рижской линиями, а также маршрутами наземного транспорта.

"Пожалуйста, выбирайте свой путь заранее", – призвали в ведомстве.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. Она будет конечной и расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. После реализации проекта у 230 тысяч горожан появится метро в пешей доступности, отметил мэр.

