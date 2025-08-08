Биометрические системы контроля появятся на стройплощадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы утвердили новые требования безопасности на строительных площадках. С 1 сентября все контрольно-пропускные пункты будут оборудованы биометрическими системами контроля и управления доступом (СКУД), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря такой мере удастся повысить антитеррористическую защищенность объектов и снизить риски несанкционированного проникновения на территорию.

"Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия", – подчеркнул Ефимов.

Систему интегрируют с региональным сегментом Единой биометрической системы и Реестром строителей. Контролировать выполнение правил будет столичный департамент градостроительной политики. Его сотрудники начнут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.5 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский назвал внедрение биометрических систем важным шагом в формировании безопасности для работников и защиты стратегически важных объектов. Он добавил, что это снизит риски краж, саботажа и других действий. Нововведения внесут значимый вклад в комплексную систему антитеррористической защищенности Москвы.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России в рамках эксперимента по тестированию новых правил въезда и выезда иностранцев собрано и проверено в режиме реального времени свыше 4 миллионов биометрических данных. Эксперимент проводится в столичных аэропортах и в Оренбургской области с 1 декабря 2024 года. Следующим шагом станет формирование цифрового профиля иностранного гражданина.

