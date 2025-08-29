Чат-бот на основе ИИ появится в МЭШ в начале этого учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чат-бот на основе искусственного интеллекта появится в Московской электронной школе (МЭШ) в начале этого учебного года. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к новому учебному году, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Сервис будет помогать учителям составлять программу обучения, а именно готовить контент, подбирать материалы и формировать необходимые тестовые задания по тем темам, которые в тот или иной период осваивают школы, добавила Ракова.

Также она добавила, что система будет интегрирована в платформу МЭШ и станет доступной с начала этого учебного года. Проект разработан в рамках программы цифровой модернизации московского образования.

Ранее Сергей Собянин рассказал про нововведения в системе МЭШ. Изменения коснутся сервисов "Цифровой учитель" и "Портфолио учащегося". Внедрение новых цифровых решений позволит сделать процесс обучения более гибким, индивидуальным и результативным.