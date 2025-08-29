Ракова: пытавшиеся взломать Московскую электронную школу стали ее сотрудниками

Фото: 123RF/andreypopov

Несколько людей, которые пытались взломать "Московскую электронную школу" (МЭШ), теперь работают на этой платформе. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции ТАСС.

"Три или четыре молодых человека в предыдущие годы, практически успешно справившихся с этой задачей [взлома], работают теперь на базе МЭШ", – рассказала Ракова.

Она отметила, что талантливые специалисты в области информационных технологий пользуются спросом и городские власти активно приглашают их для участия в разработке столичных цифровых сервисов.

МЭШ – это онлайн-платформа, которая объединяет электронный дневник, журнал успеваемости и библиотеку образовательных ресурсов для учеников, родителей и учителей Москвы. Система анализирует итоги года школьников, а также дает полезные советы по учебе, знакомит с интересными фактами и позволяет участвовать в интерактивных играх и онлайн-конкурсах.

Выпускникам онлайн-платформа помогает в выборе будущей специальности. Рекомендации формируются на основе результатов ЕГЭ или выбранных для сдачи предметов.

Кроме того, МЭШ позволяет оформлять справки об обучении. Ранее сообщалось, что москвичи сэкономили более 400 тысяч часов благодаря этой возможности.

В будущем учебном году планируется добавление новых функций. Основным нововведением станут добавленные в "Цифровой учитель" предметы, в том числе физика и информатика.

Более того, планируется внедрение МЭШ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил Сергей Собянин. Система начнет работать со второй четверти учебного года, уточнил мэр, добавив, что все 128 школ региона перейдут на эту платформу.