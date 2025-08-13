Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цифровые сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ) начинают расширять свою географию на Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), сообщается в канале Сергея Собянина в MAX.

Сервисы и подсистемы МЭШ начнут там работать со второй четверти учебного года, уточнил мэр, добавив, что все 128 школ региона перейдут на эту платформу. Более того, она станет основой для цифровой образовательной системы ЯНАО.

"Московской электронной школой" начнут пользоваться больше 230 тысяч учеников, родителей и педагогов", – отметил градоначальник.

По его словам, столичные эксперты помогут сотрудникам школ округа освоить систему, настроят ее под нужды региона и обеспечат техническую и методическую поддержку. Кроме того, программное обеспечение будет регулярно обновляться, а неполадки оперативно устраняться.

"Успешный опыт и наработки Москвы в области цифровизации образования используют и другие регионы России – Калужская, Московская и Тюменская области, Республики Татарстан и Дагестан", – добавил Собянин.

Мэр также напомнил, что проект МЭШ был запущен в 2016 году, и сейчас им пользуются более 3 миллионов москвичей.

Как сообщалось ранее, московские школьники в этом учебном году почти в три раза чаще стали использовать виртуальные лаборатории МЭШ. Они позволяют изучать науку в интерактивном формате, для которого не нужно дополнительное оборудование.

Кроме того, опыты можно проводить без присмотра взрослых, а их наглядность не уступает реальным экспериментам. На платформе доступны 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам.