Сергей Собянин сообщил, что нового появится в МЭШ в будущем учебном году

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о новых возможностях, которые появятся в "Московской электронной школе" (МЭШ) в этом учебном году. Основным нововведением станут добавленные в "Цифровой учитель" предметы, в том числе физика и информатика.

Мэр отметил, что данный сервис функционирует на основе искусственного интеллекта, который анализирует уровень знаний детей, находит проблемные зоны и предлагает для каждого школьника индивидуальные упражнения.

Благодаря этому ресурсу ученики 8–9-х классов смогут освоить сразу семь разделов физики: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики. В свою очередь, ученики 7–9-х классов получат возможность изучить сведения о кодировании и системах счисления в рамках курса информатики.



В другой сервис – "Портфолио учащегося" – добавят персональные советы по профориентации. За счет этого ученики старших классов получат возможность ознакомиться с информацией о доступных им днях открытых дверей, профессиональных пробах и экскурсиях к работодателям.



Собянин подчеркнул, что внедрение новых цифровых решений позволяет сделать процесс обучения более гибким, индивидуальным и результативным. Таким образом, дети эффективнее осваивают сложный материал и грамотно планируют свое время, а их родителям предоставляется возможность получить информацию о развитии своего ребенка.

Ранее мэр сообщил, что цифровые сервисы МЭШ будут внедрены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Сервисы и подсистемы онлайн-платформы начнут работать там со второй четверти учебного года, уточнил Собянин.

Он добавил, что на МЭШ перейдут все 128 школ региона. Более того, сервис станет основой цифровой образовательной системы ЯНАО.