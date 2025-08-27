27 августа, 12:28Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил, что нового появится в МЭШ в будущем учебном году
Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы
Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о новых возможностях, которые появятся в "Московской электронной школе" (МЭШ) в этом учебном году. Основным нововведением станут добавленные в "Цифровой учитель" предметы, в том числе физика и информатика.
Мэр отметил, что данный сервис функционирует на основе искусственного интеллекта, который анализирует уровень знаний детей, находит проблемные зоны и предлагает для каждого школьника индивидуальные упражнения.
Благодаря этому ресурсу ученики 8–9-х классов смогут освоить сразу семь разделов физики: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики. В свою очередь, ученики 7–9-х классов получат возможность изучить сведения о кодировании и системах счисления в рамках курса информатики.
В другой сервис – "Портфолио учащегося" – добавят персональные советы по профориентации. За счет этого ученики старших классов получат возможность ознакомиться с информацией о доступных им днях открытых дверей, профессиональных пробах и экскурсиях к работодателям.
Собянин подчеркнул, что внедрение новых цифровых решений позволяет сделать процесс обучения более гибким, индивидуальным и результативным. Таким образом, дети эффективнее осваивают сложный материал и грамотно планируют свое время, а их родителям предоставляется возможность получить информацию о развитии своего ребенка.
Ранее мэр сообщил, что цифровые сервисы МЭШ будут внедрены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Сервисы и подсистемы онлайн-платформы начнут работать там со второй четверти учебного года, уточнил Собянин.
Он добавил, что на МЭШ перейдут все 128 школ региона. Более того, сервис станет основой цифровой образовательной системы ЯНАО.
Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе