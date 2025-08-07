Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

В столичных эндоскопических центрах провели более 700 тысяч исследований. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, благодаря работе специалистов удалось выявить свыше 4 тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях.

Москвичам, которые не проходили гастро- и колоноскопию несколько лет, предложили пройти обследование. Уже проверились свыше 20 тысяч человек. В группу риска входят пожилые и пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.