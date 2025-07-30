Собянин открыл новую набережную Москвы-реки в музее-заповеднике "Коломенское"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике "Коломенское". Ее протяженность составила 3,5 километра.

"Это больше, чем Пушкинская, Воробьевская набережная. Центр жизни переместился сюда, в "Коломенское". Первоклассная, хорошо обустроенная, со множеством спортивных площадок, свадебным садом, рестораном, кафе", – отметил глава города.

По словам мэра Москвы, зимой здесь планируется заливать один из самых протяженных катков с искусственным льдом около 2 километров в одну сторону и в другую.

При этом, подчеркнул Собянин, набережная является лишь первым этапом реконструкции всего исторического парка. Вторым этапом станет центральное ядро, которое благоустроят до конца 2025 года.

"И третий этап – это отдаленная часть, самая большая – в 2026 году. И параллельно мы реставрируем уникальные объекты, которые есть в парке. Я думаю, поэтапно, в 2025, 2026, 2027 годах мы закончим полностью", – добавил мэр.

Собянин также посетил созданный недалеко от места впадения в Москву-реку реки Жужи свадебный сад с церемониальной площадкой на воде и павильоном для гостей на 200 человек. Здесь 30 июля прошла первая церемония бракосочетания.

Кроме того, глава города осмотрел культурно-развлекательный кластер "Город зодчества" – четыре тематические локации: Старый город, Уездный город, Коломенская верфь и пространство лэнд-арт-объектов.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, полноценно кластер заработает летом 2026 года. Памятники деревянного зодчества XVI–XVII веков музея-заповедника "Коломенское" также будут в него включены.

Особенностью новой набережной стал деревянный настил длиной 1,7 километра. На причальной площади были открыты ресторан и кафе с волнообразным навесом. Имеется зона отдыха с арт-объектом. В центральной части набережной открыт павильон досугового проекта для детей "Московские каникулы".

Помимо прочего, на набережной построили бар на воде и амфитеатр на 850 человек, а в южной части организовали спортивный кластер. Ведется модернизация Соколиного двора и устройство визит-центра.

Между тем набережная пока не имеет собственного имени. Его выберут москвичи путем голосования в "Активном гражданине".

Как сообщалось ранее, более 200 зон для отдыха пешеходов будут благоустроены в Москве в текущем году. Работы пройдут в рамках комплексной программы благоустройства. Планируется обновить лавочки и урны, а также установить велопарковки. Большая часть обновляемых зон отдыха находится в центре столицы – там работы затронут 39 улиц. На юге и северо-востоке Москвы – на 28 улицах.