Собянин рассказал о развитии инфраструктуры Москвы-реки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 19 июля, отмечается День Москвы-реки – главной водной артерии столицы. О развитии ее инфраструктуры в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ежедневно в течение 50 лет суда коммунального флота убирают иловые отложения, собирают мусор и ликвидируют поверхностные загрязнения.

Сотрудники экологического управления ГУП "Мосводосток" круглогодично берут пробы воды и анализируют ее гидрохимический состав. Для этих целей используется современное оборудование, которое может выявлять примеси и выдавать результаты исследований с большой точностью.

Мэр отметил, что качество воды в Москве-реке из года в год становится лучше. Во многом это происходит благодаря масштабной реконструкции столичных очистных сооружений и внедрению глубокого удаления азота и фосфора из сточных вод.

За состоянием набережных, мостов и причалов следят специалисты "Гормоста". Они очищают сооружения и при необходимости проводят ремонт. В 2025 году обновили причалы "Фили" и "Новоспасский", также приступили к реконструкции причала "Лужники-Центральный".

В свою очередь, спасатели Московской городской поисково-спасательной службы отвечают на безопасность москвичей и туристов на водных объектах, а работники Центра организации дорожного движения помогают пассажирам на причалах и следят за акваторией при помощи камер.

Собянин напомнил, что чуть более 10 лет назад московские набережные были мало приспособлены для пешеходов: не хватало удобных подходов к воде, инфраструктуры. Теперь же набережные превратились в прогулочные зоны для отдыха и занятий спортом.

Более того, продолжил он, два года назад в столице запустили первый в мире круглогодичный регулярный речной транспорт. За это время пассажиры уже совершили свыше двух миллионов поездок. В конце июня также начал работу третий маршрут Новоспасский – ЗИЛ, который связал жилые и офисные кварталы, расположенные вдоль водоема.

"С обновлением Северного и Южного речных вокзалов столица вернула себе статус порта пяти морей. Во время летней круизной навигации от причалов вокзалов теплоходы отправляются в десятки городов и туристических центров России", – добавил Собянин.

В Москве появится новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, который протянется от Нагатинской набережной до Шлюзовой. Длина маршрута превысит 10,5 километра и объединит зоны отдыха, велодорожки и парковки. В рамках работ также появятся 35 современных остановок для общественного транспорта.