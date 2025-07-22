ИИ-сервис для диагностики переломов плеча появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице внедрили новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления переломов костей плечевого сустава. Это уже 41-е направление, по которому московские рентгенологи применяют нейросети, сообщил главный рентгенолог города Юрий Васильев.

"Алгоритм автоматически выделяет подозрительные участки и проводит нужные измерения, тем самым ускоряя расшифровку исследований и повышая точность выявления травм. Такой ИИ-сервис особенно важен в травматологических пунктах, где требуется оперативность и точность при постановке диагноза, чтобы своевременно назначить лечение и снизить риск осложнений", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Плечевой сустав является одной из самых сложных зон для анализа рентгена. На точность итогового результата могут повлиять даже незначительные отклонения пациента во время исследования. Алгоритм будет работать как дополнительный фактор, способный повысить точность анализа.

Кроме того, он может ускорить расшифровку, чтобы врачи могли сразу сосредоточиться на клинически значимых изменениях. Своевременное выявление перелома является критически важным при выборе правильной тактики лечения, поскольку в случае промедления существует риск неправильного сращения костей или других осложнений.

ИИ-сервис будет доступен в городских больницах, поликлиниках и травматологических пунктах. Подобные алгоритмы применяются в Москве уже на протяжении пяти лет. За это время в рамках эксперимента по внедрению цифрового зрения в столичное здравоохранение проверили свыше 200 ИИ-сервисов, около 100 интегрировали в сервис ЕМИАС, а порядка 50 из них анализируют снимки в потоковом режиме.

За два года ИИ расшифровал в Москве почти 1 миллион маммограмм по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Использование нейросетей позволило сэкономить время врачей, минимизировав риск пропуска патологии. Благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80%.

