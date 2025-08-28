Спортивный фестиваль с боксерами Цзю и Лебедевым пройдет в Москве

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

Спортивный фестиваль "Пересменка из лета в осень: финальный раунд", в котором примут участие абсолютный чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю и чемпион мира по версии WBA 2012–2018 и IBF 2016 Денис Лебедев, пройдет 30 августа в парке 70-летия Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей фестиваля, организованного в рамках проекта "Лето в Москве", с 15:00 до 21:00 будут доступны мастер-классы от чемпионов, соревнования, экстремальные выступления и концерт звезд российской эстрады.

Перед совместной тренировкой Цзю и Лебедев расскажут о жизненном пути и ответят на вопросы зрителей. Затем они покажут упражнения для развития силы, выносливости и координации. Посетить мастер-класс может любой, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. После этого состоится автограф-сессия.

Кроме того, самбисты под руководством чемпиона мира Александра Чеботаря проведут практические занятия, воспитанники спортшкол юго-запада столицы организуют боксерский турнир, а бойцы спецназа МВД РФ покажут приемы рукопашного боя и другие элементы боевой подготовки.

Также ожидаются выступления тхэквондистов, кикбоксеров и стантрайдеров. Гости фестиваля смогут принять участие в перетягивании каната и попробуют себя в других состязаниях на скорость и выносливость.

Для детей подготовлена развлекательная программа с играми и викторинами. Рядом разместят надувные аттракционы – городки, батуты и полосы препятствий. В конце фестиваля ожидается концерт исполнителей Сосо Павлиашвили, Тимура Гарафутдинова, а также групп "Лови звук", "Шоколад" и "Ракита".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что участниками спецпроекта в формате медиаплатформы "Город обсуждает Московский спорт" стали почти 100 тысяч человек, а почти 30 тысяч москвичей в рамках тематических проектов предложили более 5 тысяч идей.

При этом 34 из них уже реализованы. Например, по инициативе горожан состоялся фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов", марафон по скандинавской ходьбе, Международный день йоги и многое другое.

