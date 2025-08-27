Спортсмен Руслан Терновой отметил повышение доступности спорта в Москве

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Спорт в Москве стал более доступным благодаря общественным площадкам и различным мероприятиям, заявил бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Руслан Терновой. Его слова приводит Агентство "Москва".

Спортсмен отметил, что на улицах столицы появилось много спортивных площадок и тренажеров.

"В этом плане очень круто сделали всякие спортивные события, марафоны, где любой желающий может принять участие. Это на самом деле очень развивает спорт и подталкивает людей заниматься физической активностью, Москва делает очень многое для развития спорта", – обратил внимание Терновой.

В городе с 2011 года было построено более 220 крупных спортобъектов и свыше 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений.

К предстоящей зиме в Москве появятся 11 круглогодичных спортплощадок нового формата. Главным их достоинством станет возможность полноценного использования в течение всего года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин. В результате свыше 100 тысяч москвичей получат спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома.