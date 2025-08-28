Собянин: новый учебный год Москва встретит рекордами и современными школами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве встречают новый учебный год с рекордными результатами и современными школами. Об этом заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как напомнил мэр, в прошлом году столичные школьники завоевали половину дипломов победителей Всероссийской олимпиады.

"Всего на счету сборной Москвы – рекордные 1 863 награды. На международных соревнованиях наши ученики принесли российской сборной 13 золотых медалей. Выпускники показали рост качества знаний на ЕГЭ, особенно по точным наукам", – рассказал Собянин.

По его словам, 1 сентября в школы, детские сады и колледжи Москвы придут свыше 1,6 миллиона ребят. Для них начнут работу 34 новых учреждения. Кроме того, завершена реконструкция 51 здания по программе "Моя школа", где будут учиться 35 тысяч школьников.

Как отметил глава города, пространства стали современными, светлыми и удобными.

Помимо этого, продолжает развиваться "Московская электронная школа". В этом году к интеллектуальным тренажерам по математике и английскому добавятся физика и информатика.

"Отдельное внимание – колледжам. Количество предприятий-партнеров превысило 3,8 тысячи, студенты получают больше практики, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются", – добавил мэр.

В Москве дополнительно направили 56 миллиардов рублей на повышение зарплат педагогов, а средняя зарплата учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастет на 22–24%.

Собянин подчеркнул, что образование в столице развивается комплексно и является инвестицией в будущее города и его жителей.

Ранее мэр столицы вручил награды директорам школ по итогам 2024–2025 учебного года. Церемония прошла на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе в ходе традиционного общегородского августовского педагогического совета.

