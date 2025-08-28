Собянин вручил награды директорам школ по итогам 2024–2025 учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Церемония награждения директоров столичных школ и колледжей, удостоенных городских грантов в области образования по итогам 2024–2025 учебного года, прошла на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. В ней принял участие Сергей Собянин.

Церемония состоялась в ходе традиционного общегородского августовского педагогического совета. Перед началом торжественного мероприятия мэр отметил, что на предыдущем педсовете активно обсуждали подготовку школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

"При поддержке министерства образования мы из эксперимента перевели уже в стандарт московского образования, когда последние месяцы мы активно работаем над тем, чтобы наши ребята хорошо сдали ЕГЭ. Для нас это не абстрактные цифры какие-то", – отметил он.

По его словам, это жизненно необходимо для выпускников школ, чтобы те имели возможность поступать в самые лучшие высшие учебные заведения и получать самые востребованные специальности.

Кроме того, московские школы демонстрируют высокие результаты на всероссийских образовательных олимпиадах, а почти половина от всех образовательных организаций предоставила своих кандидатов в сборную столицы.

"Это говорит о том, что это массовое движение и хорошее качественное образование в большинстве наших школ. Это здорово. И, конечно, здорово мы увеличили количество дипломов. И в целом Москва занимает почти половину мест победителей всероссийской олимпиады", – отметил Собянин.

В общегородском педсовете принял участие и министр просвещения России Сергей Кравцов. Он заявил, что впечатлен уровнем его подготовки, а также заметил, что Москва действительно показывает лучшие результаты.

"Сегодня Москва – лидер, и не только в системе образования. <...> Мы видим, что система образования Москвы активно развивается", – заметил министр.

Кроме того, столичный опыт востребован не только в самом городе, но и во многих других регионах России. Поэтому, резюмировал Кравцов, московское образование является драйвером, локомотивом для развития всей российской системы образования.

Ранее Собянин объявил о планах значительно увеличить оклады и зарплаты столичных педагогов. Такое решение было принято с учетом инфляции и роста цен. Собянин отмечал, что качество работы учителей напрямую зависит от уровня заботы города о них и решения их финансовых вопросов.

