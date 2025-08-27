Сергунина рассказала о бесплатной обучающей программе для московской молодежи

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Набор на новый поток открылся в академии "Молодежь Москвы". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, участникам будут доступны шесть бесплатных курсов по различным направлениям. Например, студенты смогут ознакомиться с основами интернет-маркетинга или узнать, как использовать в работе нейросети. Таким образом, они смогут получить навыки в области цифровых технологий и креативных индустрий.

Участникам нового потока предложат выбрать одну или сразу несколько программ. В частности, на курсе "Контентмейкер. Базовый уровень" студенты узнают, как составлять текст и создавать видеоматериалы для сайтов и соцсетей с учетом трендов. Для этого эксперты вместе с учениками разберут каждый этап – от идеи до монтажа.

В рамках программы "Нейросети: от теории к практике – инструменты для будущего" участники потока познакомятся с применением цифровых помощников в разных сферах. В свою очередь, маркетологи смогут ознакомиться с разнообразными системами аналитики и методами их использования, а после им покажут, как сформировать и внедрить собственную стратегию продвижения.

С начинающими дизайнерами поделятся советами по формированию сайта на популярной платформе, а рекомендации по составлению сценической речи и преодолению страха публичных выступлений предоставят всем желающим.

Обучение студенты смогут проходить в смешанном формате – как онлайн, так и очно. Первые занятия начнутся уже 6 сентября. Заявку на поток можно подать на сайте проекта "Молодежь Москвы". После прохождения курса участники получат сертификаты.

Академия "Молодежь Москвы" была организована вместе с инновационно-образовательным комплексом "Техноград". Ее открытие состоялось весной 2025 года. Первый поток объединил 735 начинающих специалистов.

Ранее сообщалось, что за последние 3 года поступило свыше 16 тысяч заявок на IТ-стажировку в правительстве Москвы. В рамках стажировки участникам на выбор предлагается 10 направлений. Самыми популярными стали "Разработка", "Аналитика данных" и "Управление проектами".

Принять участие в данной стажировке могут выпускники и студенты профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет. На новый поток программы "IТ-город" было направлено уже около 7 тысяч заявок, что является рекордом. В результате было выбрано 80 лучших кандидатов, которые успешно прошли тестирование и собеседование, а также выполнили индивидуальные задания.

