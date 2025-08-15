Портал "Молодежь Москвы" обновил дизайн и интерфейс

Фото: mosmolodezh.ru

Обновленные интерфейс, дизайн и новые категории по темам добавили в новую версию портала "Молодежь Москвы", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр уточнила, что обновление сервиса прошло в соответствии с ключевыми направлениями проекта "Молодежь Москвы". Теперь у каждого из них есть отдельная страница, на которой пользователям доступны сведения о городских программах и мероприятиях.

В рамках обновления на сайт добавили разделы "Развитие", "Спорт", "Дружба" и другие. В частности, в категории "Карьера" ребята получат консультацию экспертов, которые подскажут, как выбрать профессию, составить резюме или подготовиться к собеседованию. Более того, на странице размещены предложения по стажировкам в разных компаниях.

Тем временем в разделе "Город" пользователям предлагают ознакомиться с подвигами защитников Родины. Там также можно подать заявку на участие в патриотических акциях.

Онлайн- и офлайн-курсы по различным специальностям можно найти на странице "Развития". Среди опубликованных предложений есть занятия по дизайну, программированию и использованию искусственного интеллекта.

Более того, ребятам доступна афиша фестивалей, мастер-классов, форумов и других событий. На сайте можно забронировать площадки для работы и творчества, например для записи видеоролика.

Ранее стало известно, что востребованность цифровых услуг и сервисов Москвы выросла на треть с начала 2025 года. За полгода к порталу обратились почти 550 миллионов раз. При этом показатель ежедневно растет. Каждый день услугами и сервисами пользуются около двух миллионов раз.