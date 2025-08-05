Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медиабанк "Мосфото" появился на портале mos.ru. Там жители столицы смогут найти фото и видео о различных сферах городской жизни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис разделяет контент на несколько рубрик, среди которых "Здоровье", "Мода", "Фестивали", "Транспорт", "Образование", "Спорт", "Профессии" и другие. Также москвичи могут ознакомиться с тематическими подборками, фотографии и видео в которых посвящены городским проектам, например "Лету в Москве" или "Новым адресам счастья".

На главной странице пользователи найдут облако тегов и раздел "Вдохновение", где собраны снимки городской жизни. Конкретные материалы можно будет найти через строку поиска, заранее выбрав необходимый тип файла.

Контент медиабанка можно опубликовать на других ресурсах или в социальных сетях с указанием источника mos.ru.

Кроме того, москвичи и туристы могут посетить бесплатную фотовыставку о достижениях студентов колледжей, которая проходит на Чистопрудном и Тверском бульварах. На экспозиции можно познакомиться с историями 19 студентов, которые начали работать по профессии еще во время учебы. Возможность осмотреть стенды будет у москвичей и гостей столицы до 10 августа.