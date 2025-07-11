Фотовыставка о достижениях студентов колледжей открылась в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фотовыставка "Колледжи Москвы. Успех обеспечен!" о достижениях студентов колледжей открылась на Чистопрудном и Тверском бульварах, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

На экспозиции можно познакомиться с историями 19 студентов, которые начали работать по профессии еще во время учебы. Возможность осмотреть стенды будет у москвичей и гостей столицы до 10 августа. Выставка рассказывает о таких востребованных специальностях, как кондитер, инженер, разработчик беспилотников и специалист по кибербезопасности.

"По статистике, две трети студентов начинают работать еще на старших курсах, а 95% выпускников успешно трудоустраиваются в первый год после завершения обучения", – отметили в департаменте.

Студент третьего курса Московского колледжа бизнес-технологий Константин Надеев стал одним из героев экспозиции. В настоящий момент он работает ведущим инженером в одном из конструкторских бюро и занимается созданием, программированием, тестированием и модернизацией беспилотников. При этом Надеев входит в сборную России по дрон-рейсингу и обучает школьников работе с беспилотными летательными аппаратами.

Еще одна героиня выставки, выпускница Московского образовательного комплекса "Запад" Анна Додонова, совмещает работу шеф-кондитера и старшего кондитера в двух ресторанах. Кроме того, она является чемпионкой РФ по кондитерскому искусству.

Также на выставке представлена история Арсения Баркова, который обучается информационной безопасности в колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина. Вместе с тем он работает ведущим специалистом отдела мониторинга и дежурных смен в IT-интеграторе электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом", где занимается обеспечением защиты компьютерных систем, их тестированием и консультированием клиентов.

Тем временем Дмитрий Карасев, третьекурсник Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, открыл свою типографию. Она специализируется на ламинировании и резке, шелкографии, выпуске буклетов и крафтовых блокнотов.

Пока всю работу Карасев выполняет самостоятельно. Однако в дальнейшем он планирует расширить компанию, а именно приобрести новое оборудование, пригласить в команду маркетолога и дизайнера. Также студент разрабатывает уникальную технологию печати и намерен запустить собственное производство полиграфического оборудования.

Ранее Сергей Собянин назвал столичные колледжи продвинутыми образовательными площадками, где горожане могут получить знания и практику. Для этого Москва вместе с работодателями скорректировала под запросы рынка учебную программу.

Сейчас в колледжах проводится переоснащение мастерских и лабораторий, подчеркнул градоначальник. Он уточнил, что в текущем году специалисты модернизируют 75% таких пространств, а до конца 2027 года – все.