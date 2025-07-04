Сергей Собянин: колледжи Москвы в этом году окончили более 30 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 тысяч человек окончили колледжи Москвы и получили дипломы в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Дорогие выпускники колледжей, поздравляю с этим важным событием в жизни! Вместе с дипломами об окончании учебы вы получили востребованные профессии, многие из вас уже работают по специальности и вносят свой вклад в развитие города", – написал мэр.

Столичные колледжи Собянин назвал продвинутыми образовательными площадками, где горожане могут получить знания и практику. Для этого Москва вместе с работодателями скорректировала под запросы рынка учебную программу.

В настоящее время в колледжах проводится переоснащение мастерских и лабораторий, подчеркнул градоначальник. Он уточнил, что в этом году специалисты модернизируют 75% таких пространств, а до конца 2027 года – все.

Кроме того, Собянин обратил внимание на рост числа компаний-партнеров. Их количество уже превысило 3,8 тысячи.

Вместе с тем студенты колледжей демонстрируют знания на федеральных конкурсах. Победителями и призерами финала чемпионата "Профессионалы", который состоялся в прошлом году, стали 166 горожан, напомнил мэр Москвы.

Он добавил, что 95% выпускников устраиваются на работу по специальности в первый год после окончания обучения. Больше всего молодых специалистов работают на ведущих промышленных предприятиях. Помимо этого, многие выпускники трудятся в транспортной отрасли и лучших городских и федеральных медучреждениях.

Ранее стало известно, что за первые дни приемной кампании в столичные колледжи поступило свыше 25 тысяч заявлений, что в 10 раз больше аналогичного периода прошлого года.

В текущем году, чтобы удовлетворить спрос, для девятиклассников города подготовили рекордное число бюджетных мест – 43 тысячи. Особое внимание было уделено наиболее востребованным направлениям.

