Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Востребованность цифровых услуг и сервисов Москвы выросла на треть с начала 2025 года, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что на портале mos.ru горожане могут воспользоваться более 450 услугами и сервисами, направленными на сферы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства или планирование досуга. В частности, через них москвичи передают показания счетчиков, записываются в медучреждение, в творческие кружки и спортивные секции и многое другое.

За полгода к порталу обратились почти 550 миллионов раз. При этом показатель ежедневно растет. Каждый день услугами и сервисами пользуются около двух миллионов раз.

С начала года наибольшей популярностью среди горожан пользовалась электронная медицинская карта, к ней обратились почти 269 миллионов раз. На втором месте по востребованности оказался сервис "Электронный дневник школьника", число обращений превысило 150 миллионов раз. Третью строчку занял сервис "Передача показаний счетчиков воды и тепла", который посещали около 50 миллионов раз.

Москва занимает одну из лидирующих позиций в области внедрения цифровых технологий. Для повышения уровня жизни в мегаполисе постоянно разрабатываются и интегрируются инновационные решения.

За свои труды в сферах предпринимательства, медицины, креативных индустрий, транспорта и многих других столичных ведомств в 2024 году столичные организации и IT-разработки получили более 60 профильных наград.

Более того, в марте текущего года лауреатами национальной премии "Цифровые вершины" стали шесть проектов Москвы. Отличились в том числе киноплатформа "Москино", умный сервис на основе искусственного интеллекта для изучения математики и мобильное приложение "Команда Москвы".

Также в мае город в третий раз стал обладателем Гран-при национальной премии "Умный город". Награды удостоились 20 столичных сервисов, среди которых – приложение "Узнай Москву", программа стажировки в правительстве Москвы "IT-город", система "Мосбилет".

Сервисы и услуги на портале mos.ru москвичи оценили почти миллион раз с начала 2025 года. Показатель на 11% превышает данные аналогичного периода прошлого года. Благодаря обратной связи город лучше понимает, какие цифровые услуги и сервисы наиболее удобны и полезны для москвичей, какие обновления они хотели бы видеть на портале.