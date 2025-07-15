Москвичи поставили почти 1 млн оценок услугам и сервисам портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи поставили почти миллион оценок услугам и сервисам портала mos.ru с начала текущего года, сообщает департамент информационных технологий.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года жители столицы оценили удобство городских онлайн-услуг и сервисов более 958 тысяч раз. Показатель на 11% превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Благодаря обратной связи город лучше понимает, какие цифровые услуги и сервисы наиболее удобны и полезны для москвичей, какие обновления они хотели бы видеть на портале.

"Каждый год Москва запускает или улучшает более ста услуг и сервисов портала mos.ru. Эти доработки и нововведения экономят москвичам силы и время на решение самых разных вопросов", – говорится в сообщении.

Улучшение качества цифровых услуг и сервисов во многом зависит от обратной связи. При этом 90% оценок, полученных в этом году, – это положительные отзывы, то есть "пятерки" и "четверки", что говорит об удобстве mos.ru и важности портала для горожан.

После получения услуги или сервиса пользователи могут сразу оценить их качество по пятибалльной шкале. Для этого на экране появляются пять звезд. Затем горожане по желанию в специальном поле оставляют комментарии, делятся своим мнением или впечатлениями от использования портала.

Среди услуг, которые получили наиболее высокие оценки, традиционно оказались связанные с повседневной жизнью и социальной сферой. Сервис "Вывоз ненужных вещей" получил оценку 4,91 балла.

Услуга помогает жителям Москвы избавиться от старой бытовой техники, мебели, одежды и книг. Чтобы воспользоваться ей, нужно оставить заявку на mos.ru. Сервис доступен для жителей квартир, частных домов и других помещений в пределах Москвы, включая Зеленоград и ТиНАО.

Переданные специалистам вещи отправляются на пункты экологичной утилизации и переработки, одежда и книги реализуются на социальных площадках. Вывоз осуществляется ежедневно, а если заявка будет подана до 18:00, услуга может быть оказана в тот же день.

Спортивный инвентарь, мелкую бытовую технику, оргтехнику, металлическую ванну, а также предметы мебели вывозят без ограничений по количеству. Тем временем вывоз книг и одежды возможен от четырех больших сумок или коробок или восьми стандартных пакетов.

Кроме того, среднюю оценку в 4,84 балла получила услуга записи в группу продленного дня, которой могут воспользоваться родители или представители детей, посещающих образовательные организации.

Для использования сервиса необходимо предоставить пакет документов, в том числе свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя, и номер СНИЛС заявителя. Если некоторые сведения были ранее добавлены в личный кабинет пользователя на mos.ru, они будут прикреплены автоматически.

Тем временем сервис "Поверка счетчиков воды" москвичи оценили в 4,84 балла. Чтобы им воспользоваться, нужно подать заявку на странице услуги и указать точный адрес, желаемую дату и время проверки.

Пользователи могут выбрать три временных интервала: первая или вторая половина дня, а также весь день с утра и до вечера. Помимо этого, необходимо отметить тип и количество счетчиков.

Услуга, помогающая записать детей в первый класс, получила 4,82 балла. Горожане могут воспользоваться ей до 5 сентября 2025 года и подать заявление сразу в три школы.

Возможность записать детей в первый класс онлайн появилась у столичных родителей 13 лет назад. Цифровизация помогла облегчить этот процесс, поэтому теперь лично приносить в школу документы на зачисление ребенка не нужно. Сервис можно найти через раздел "Образование" в каталоге услуг. Затем нужно выбрать подраздел "Школа" и нажать на "Запись в первый класс".

Услуге прикрепления ребенка к детской поликлинике москвичи поставили 4,8 балла. Она доступна как родителям, так и представителям ребенка. До подачи заявления необходимо заполнить сведения о ребенке в своем личном кабинете, а потом подождать, пока их проверит система.

Также в заявлении нужно указать паспортные данные родителя, номер свидетельства о рождении ребенка или данные его паспорта, если ребенок старше 14 лет, адрес регистрации и проживания ребенка, московский полис ОМС.

Горожане оценили услугу прикрепления к женской консультации в 4,74 балла. Для использования сервиса необходимо иметь только московский полис ОМС и стандартную учетную запись на mos.ru. При этом заявку по данной услуге можно подавать не чаще одного раза в год.

Возможность записаться в женскую консультацию через портал появилась у жительниц столицы более пяти лет назад. За это время услугой воспользовались свыше 591 тысячи раз.

На mos.ru москвичам доступны более 450 услуг и сервисов. Воспользоваться полным функционалом портала поможет полная учетная запись, повысить уровень которой поможет специальная инструкция.

Более того, самые востребованные услуги можно найти в городских мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Их можно скачать на странице спецпроекта "Мобильные приложения и сервисы". Также горожане могут изучить научно-популярный фильм "Москва в "цифре", чтобы узнать, как mos.ru стал ресурсом для решения повседневных и социальных задач.

Департамент напомнил, что создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

Кроме того, москвичи могут найти на mos.ru сервис "Переезд по программе реновации". Благодаря ему жителям города доступен широкий спектр электронных услуг, инструкций и уведомлений, связанных с процессом переселения в рамках программы реновации.