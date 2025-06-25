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25 июня, 15:30

Общество

Москвичи смогут оформлять льготное питание через приложение "ЕМИАС. Инфо"

Москвичи смогут оформлять льготное питание через приложение "ЕМИАС. Инфо"

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Теперь оформить льготное питание москвичи могут через мобильное приложение "ЕМИАС. Инфо". Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, сервис позволяет выбрать пункт выдачи, график получения продуктов и сделать заказ для нескольких детей сразу.

По словам сотрудников молочных кухонь, новый способ оформления существенно упростил обслуживание: бумажные рецепты теперь не нужны, а получить наборы можно по QR-коду прямо с телефона. Доступ к услуге через смартфон делает процесс удобнее и быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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