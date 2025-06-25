25 июня, 15:30Общество
Москвичи смогут оформлять льготное питание через приложение "ЕМИАС. Инфо"
Теперь оформить льготное питание москвичи могут через мобильное приложение "ЕМИАС. Инфо". Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, сервис позволяет выбрать пункт выдачи, график получения продуктов и сделать заказ для нескольких детей сразу.
По словам сотрудников молочных кухонь, новый способ оформления существенно упростил обслуживание: бумажные рецепты теперь не нужны, а получить наборы можно по QR-коду прямо с телефона. Доступ к услуге через смартфон делает процесс удобнее и быстрее.
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