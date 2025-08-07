Популярность сервиса "Переезд по программе реновации" выросла в пять раз

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Популярность суперсервиса "Переезд по программе реновации" при оформлении документов на новое жилье за год выросла в пять раз. Об этом рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в июне 2024 года суперсервисом воспользовались 266 семей, а в июне текущего – почти 1,4 тысячи.

"Самой востребованной услугой осталась онлайн-запись на осмотр квартир, показатель за год увеличился с 152 обращений до более чем тысячи. Чаще москвичи стали загружать на портал электронные копии личных и правоустанавливающих документов, которые нужны для подготовки проекта договора", – сказала Соловьева.



Глава департамента отметила, что в июне опцией воспользовались 257 семей. Вместе с тем горожане все чаще интересуются возможностью онлайн-записи на заключение договора – ей воспользовались 67 семей.

Кроме того, участникам программы советуют загружать на портал электронные копии документов, необходимых для подготовки проекта договора. Пока семьи осматривают жилье, специалисты подготавливают бумаги.

Как напомнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, одна из услуг называется "Помощь в переезде". В ее рамках москвичам бесплатно предоставляют грузчиков и автомобиль.

"В июне 2025-го заявки на перевозку вещей оставили свыше 1,2 тысячи семей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", – добавил Овчинский.

Подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации". С ее помощью можно узнать, как организован этот процесс и какие потребуются документы.

Ранее сообщалось, что около 390 домов из 410 построенных было передано под заселение с начала реализации программы реновации. В столице возвели 6,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Переданные под заселение новостройки находятся во всех округах.

Заказать необходимые услуги по переезду москвичи могут самостоятельно на mos.ru или в центре информирования по переселению.