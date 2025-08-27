ЕГЭ по истории не будет обязательным для сдачи в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЕГЭ по истории для выпускников, которые поступают в университеты на гуманитарные и социально-экономические направления, не станет обязательным в 2026 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Глава Минпросвещения отметил, что в новом учебном году обязательными будут два экзамена – по русскому языку и по математике. Остальные экзамены, по его словам, одиннадцатиклассники будут выбирать самостоятельно.

"Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю", – добавил Кравцов.

Также министр просвещения подчеркнул, что содержание ЕГЭ полностью соответствует школьной программе. По его словам, экзамены могут меняться только при изменении самой программы.

"Родители говорили о том, что на ЕГЭ спрашивали не то, чему учили в школе, потому что разбалансировка была. И по поручению президента, мы полностью синхронизовали программы, учебники и то, что спрашивают на экзаменах", – пояснил он.

Кравцов также уточнил, что серьезных изменений в наступающем учебном году в ЕГЭ и ОГЭ не планируется.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ, который пройдет в 2026 году. Они доступны на сайте организации. Пользователи могут найти демо-версии по 16 дисциплинам, включая базовую и профильную математику, а также разные иностранные языки.

При этом, по информации Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ нет. Кроме того, ведомство не собирается вносить какие-либо изменения в процедуру пересдачи одного из предметов экзаменов.