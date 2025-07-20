Рособрнадзор не собирается изменять процедуру пересдачи ЕГЭ

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Рособрнадзор не собирается вносить какие-либо изменения в процедуру пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

"Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем Музаев отметил, что специалисты ведомства каждый год собирают предложения по совершенствованию процедур экзамена в целом. Так и в этом году Рособрнадзор ждет предложений на электронную почту ege2025@obrnadzor.gov.ru – письма будут приниматься до 15 августа. Конструктивные предложения рассмотрят с профессиональным сообществом, добавил Музаев.

Ранее сообщалось, что больше 10 тысяч школьников в столице улучшили свои результаты ЕГЭ в дни пересдачи. Всего такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч выпускников, в том числе те, у кого результаты и так были близки к максимальным.

Основной период ЕГЭ в 2025 году прошел без серьезных нарушений. В Минпросвещения подчеркнули, что в текущем году экзамен в стране прошел на высоком уровне.