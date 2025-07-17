В Рособрнадзоре рассказали, что количество стобалльников ЕГЭ неприоритетно для страны

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Количество стобалльников на ЕГЭ не является приоритетом для страны, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его мнению, для дальнейшего развития России необходимо выпускать из школ качественно обученных детей, чтобы они в будущем смогли получить образование в вузах и стать компетентными специалистами.

По словам Музаева, большое внимание в 2025 году уделяется выпускникам, которые набрали на экзаменах больше 60 баллов. Число таких ребят увеличилось по всем предметам.

Глава Рособрнадзора подметил, что у таких студентов хорошая успеваемость. Они отлично показывают себя в инженерных и технических университетах.

"В вузах сказали, что им нужны выпускники с 60+ баллами. Это ближе к четверке", – приводит слова Музаева радиостанция "Комсомольская правда".

Он заявил, что студенты с такими баллами хорошо учатся в инженерных вузах.

Ранее свыше 10 тысяч столичных выпускников улучшили свои результаты ЕГЭ в дни пересдачи. Из них 46 получили 100 баллов. Всего пересдачей экзаменов воспользовались почти 14 тысяч учеников.