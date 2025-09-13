Собянин: в парке "Зарядье" открылась инновационная достопримечательность Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном парке "Зарядье" открылась инновационная достопримечательность "Матрешка Москвы". Об этом Сергей Собянин объявил в своем канале в мессенджере MAX.

"В 2014 году, до открытия парка, здесь было здание в виде купола. Павильон стал главным информационным центром стройки и площадкой, где гости могли узнавать о достопримечательностях столицы", – напомнил мэр столицы.

Он отметил, что туристический центр "Москва" сохранил свою основную функцию, но теперь представляет собой многофункциональное современное сооружение, не имеющее аналогов в мире. Его конструкция способна динамически изменять форму и демонстрировать достижения Москвы и России с помощью 3D-графики и кинетических инсталляций.

Ежедневно на "Матрешке Москвы" будут показывать патриотические и культурно-просветительские передачи. Для юных зрителей подготовили красочные визуальные адаптации сказок и произведений Александра Пушкина, включая "Сказку о рыбаке и рыбке", подчеркнул градоначальник.

"Уникальную конструкцию разработали московские инженеры, а все основные комплектующие произведены на столичных заводах. Основа кинетической фигуры – 30 гигантских колец из стали, авиационного алюминия и титана", – уточнил глава города.

Конструкции поднимаются от основания на 11 метров вверх за 4,5 минуты. Каждое из колец при этом включает в себя 50 выдвижных медиаэкранов в форме сот.

Одной из форм, которую может воплощать объект, стала матрешка. Художники по свету воспроизвели ее с точностью, передав все характерные особенности и пропорции. Матрешка, обратил внимание Собянин, символизирует семью и преемственность поколений.

"Уверен, обновленный центр оценят и туристы, и москвичи", – подытожил мэр.

Ранее ландшафтному парку "Зарядье" исполнилось 8 лет, а концертному залу, расположенному на его территории, – 7. Парк площадью 10 гектаров каждый год посещают свыше 12 миллионов человек, рассказал Собянин. Там есть аналоги природных зон России, флорариум, арт-проекты в "Паркинг Галерее", также проводятся концерты и театральные постановки под открытым небом.