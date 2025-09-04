Более 1,5 млн человек посетили столичный фестиваль "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 1,5 миллиона человек посетили в Москве фестиваль "Театральный бульвар", который проходил с 1 июня по 31 августа, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль объединил 3 тысячи российских и иностранных артистов. Зрители увидели свыше тысячи постановок в разных жанрах: от оперетт и моноспектаклей до представлений для детей, рассказала Сергунина.

"Театральный бульвар" развернулся на 14 локациях, где выступали как известные, так и начинающие коллективы. Среди участников – Московский театр Олега Табакова, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский художественный театр имени Чехова и другие.

Для гостей на площадках проходили творческие мастер-классы. В частности, на Чистопрудном бульваре все желающие могли создать мультфильм, изучить основы сценической речи и актерских техник, а на Цветном бульваре провели занятия по вокалу и игре на музыкальных инструментах.

Как уточнила заммэра, ко Дню города работу площадки в Пресненском районе продлили. Там до 14 сентября проведут спецпроект "Театральный бульвар. Послесловие". Афиша доступна на официальном сайте фестиваля.

Ранее председатель Союза театральный деятелей России Владимир Машков назвал "Театральный бульвар" очень успешным. Он также счел правильным решение продлить сроки проведения фестиваля и увеличить число площадок.

Рост внимания к проекту со стороны зрителей и профессионального сообщества свидетельствует о том, что идея интересна и перспективна, подчеркнул Машков.