Владимир Машков: "Театральный бульвар" – очень успешный проект Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал московский проект "Театральный бульвар" очень успешным.

По его словам, данный фестиваль за последние два года завоевал любовь зрителей. Актер также считает правильным решение продлить сроки проведения "Театрального бульвара" и увеличить количество площадок.

"География театров расширилась, став мировой", – отметил Машков.

Он также указал, что рост внимания к проекту со стороны зрителей и профессионального сообщества говорит о том, что данная идея интересна и перспективна. Например, гости могут наслаждаться театральными событиями даже в период закрытия сезона. Кроме того, они могут познакомиться с актерами и продемонстрировать свои артистические навыки.

В свою очередь, театры в рамках фестиваля могут заявить о себе и расширить аудиторию, а их коллективам предоставлена возможность выступить в новом уличном формате.

"Это очень важно для театрального искусства, еще Станиславский называл зрителя "третьим творцом спектакля", – отметил Машков.

Председатель Союза театральных деятелей России поблагодарил Сергея Собянина, правительство Москвы, столичный департамент культуры и коллективы театров за организацию такого проекта.

Ранее актриса Юлия Пересильд заявила, что "Театральный бульвар" стал ключевым культурным событием лета. По ее словам, фестиваль доказал, что столица способна создавать проекты, преобразующие городское пространства через культуру.

