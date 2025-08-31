Юлия Пересильд: "Театральный бульвар" стал главным культурным событием лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что международный фестиваль "Театральный бульвар" стал ключевым культурным событием лета.

По ее словам, "Театральный бульвар" блестяще доказал, что столица способна создавать проекты, преобразующие городское пространства через культуру.

"Здесь сошлось все: и масштаб, и высочайшее качество работы трупп, и осознанный, благодарный зритель", – заметила актриса.

Также Пересильд подчеркнула, что главная формула успеха заключается в том, что фестивалю удалось соединить прошлое с настоящим, а традиции – с современным языком, показав, что у российского искусства есть будущее.

"Важно, что такие проекты – это вклад в наше общее будущее, они помогают формировать среду, где искусство воспитывает и объединяет людей", – заключила актриса.

Площадки фестиваля "Театральный бульвар" с начала лета посетили более миллиона человек. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин обратил внимание, что зрители приходят семьями, проводят время вместе и знакомятся с лучшими произведениями отечественного и мирового театра.

