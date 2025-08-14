"Театральный бульвар" собрал более миллиона человек с начала лета

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С начала лета площадки Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар" посетили более миллиона человек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Он отметил, что зрители посещают фестиваль семьями, проводят время вместе и знакомятся с лучшими произведениями отечественного и мирового театра.

"Фестиваль – это культурно-просветительский проект, который воспитывает вкус, расширяет кругозор и укрепляет ценности и традиции, на которых строится наше общество", – подчеркнул Фурсин.

С 1 июня на 14 площадках столицы проходят театральные постановки, мастер-классы, цирковые выступления и творческие лаборатории. Проект собрал больше 3 тысяч артистов из различных российских регионов и зарубежных стран, которые представляют около 600 постановок всех театральных жанров.

В программе фестиваля – международные спектакли и сценические проекты российских регионов, а также хиты московских театров.

Ранее стало известно, что с 28 по 31 августа в Москве пройдет фестиваль искусств "Горький+". Он будет посвящен творчеству Максима Горького и его взаимоотношениям с современниками: писателями Львом Толстым и Антоном Чеховым, поэтом Владимиром Маяковским, композитором Сергеем Рахманиновым, певцом Федором Шаляпиным и театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом.

