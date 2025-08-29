Площадка "Театрального бульвара" на Патриарших прудах продлит работу до 14 сентября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Работа площадки международного открытого фестиваля "Театральный бульвар", которая расположена на Патриарших прудах, продлена до 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Фестиваль официально закончится 31 августа. Однако организаторы приняли решение продлить работу одной из самых популярных площадок проекта до Дня города. При этом в департаменте напомнили, что мероприятия в рамках "Театрального бульвара" проводились на площадке на Патриарших прудах с 1 июля, то есть начались на месяц позже, чем на других пространствах.

Теперь же в период с 1 по 14 сентября там пройдет спецпроект "Театральный бульвар. Послесловие". Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что данное решение позволит гостям насладиться театральным и музыкальным искусством.

На этой площадке будут организованы выступления джазовых коллективов из Кубы и Узбекистана, а также трупп театров Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.

"Это отличная возможность для москвичей и гостей столицы, не попавших на "Театральный бульвар" летом, наверстать упущенное и посетить фестиваль в сентябре", – добавил Фурсин.

В департаменте уточнили, что сцена площадки сохранит камерный формат и будет работать со вторника по воскресенье с 17:00 до 22:00.

В свою очередь, площадки фестиваля "Театральный бульвар" с начала лета посетили более миллиона человек. Фурсин обратил внимание, что зрители приходят семьями, проводят время вместе и знакомятся с лучшими произведениями отечественного и мирового театра.

