Хабенский выразил надежду, что "Театральный бульвар" станет традиционным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский выразил надежду, что международный фестиваль "Театральный бульвар" станет традиционным. Об этом народный артист РФ рассказал Агентству "Москва".

Хабенский подчеркнул, что фестиваль является прекрасным начинанием.

"Театру нужно выходить за стены, которые ограничивают зрительный зал, выходить к самой широкой аудитории. Ведь театр начинался на открытом пространстве, и изначально приобщиться к нему могли все желающие", – напомнил артист.

По его словам, МХТ имени Чехова принял участие в "Театральном бульваре" в разных форматах.

"В амфитеатре музейного парка "Политех" мы сыграли один из своих хитов – спектакль "Соня-9" <...>. А на сцене, построенной на Чистопрудном бульваре, Вадим Верник проводил беседы с актерами Московского Художественного театра Александрой Ребенок и Павлом Табаковым", – рассказал Хабенский, добавив, что каждый раз выступления собирали аншлаги, несмотря на погодные условия.

Площадки фестиваля "Театральный бульвар" с начала лета посетили более миллиона человек. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин обратил внимание, что зрители приходят семьями, проводят время вместе и знакомятся с лучшими произведениями отечественного и мирового театра.

