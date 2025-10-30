Движение поездов на МЦД-2 изменится с 2 по 4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится с 2 по 4 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал столичного Дептранса.

Как пояснили в ведомстве, сквозные поездки по диаметру будут ограничены, а поезда проследуют с увеличенными интервалами и без остановок на некоторых станциях.

В частности, после 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября от станции Люблино до Красного Строителя не будет движения поездов на Подольск на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское.

Кроме того, поезда на Нахабино пройдут с интервалом до 1,5 часа. При этом от станции Царицыно до станции Подольск интервал составит 30 минут без остановок, кроме станции Остафьево.

Также поезда со стороны Подольска с остановками на станциях Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца и Красный Строитель будут ходить каждый час только до Красного Строителя. Пассажирам рекомендуют:



чтобы отправиться в центр, доехать до станции Красный Строитель, перейти на станцию метро "Улица Академика Янгеля" и продолжить путь там;

чтобы отправиться в центр со станции Покровское, использовать наземный транспорт и станции метро "Улица Академика Янгеля" или "Пражская".

Вместе с тем 3 ноября с 14:00 до 19:30 на участке между станциями Люблино и Красный Строитель не будет движения поездов в обе стороны на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское.

От станции Царицыно до станции Подольск поезда также проследуют с 30-минутным интервалом без остановок, кроме Остафьева. Движение поездов со стороны Подольска в этот период будет с прежними ограничениями. После 19:30 3 ноября до 14:00 4 ноября:



от станции Перерва до станции Подольск поезда в обе стороны проследуют по пути на Подольск с интервалом до 2,5 часа;

от станции Царицыно до станции Подольск поезда проследуют с интервалом 30 минут без промежуточных остановок, кроме станции Остафьево.

Ограничения будут действовать и после 14:00 4 ноября. Они продлятся до 20:00. В этот период интервалы движения на Курском направлении будут частично увеличены до 30–40 минут, а часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Курской.

На Рижском направлении 2 ноября после 20:00 и до этого же времени 4 ноября от Курской до Тушинской интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа 20 минут, от Тушинской до Нахабина – до 1 часа. Также:



от Красного Балтийца до Щукинской поезда в обе стороны идут по пути на Подольск;

часть поездов со стороны Нахабина проследует от/до Тушинской.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

"В период окон на станциях, где значительно изменится движение, будут организованы дежурства сотрудников. <…> Также увеличили число рейсов наземного транспорта, чтобы вы могли как можно быстрее добраться до необходимых мест", – подчеркнули в департаменте.

Жителей и гостей столицы призывают по возможности использовать метро или наземный транспорт, а также заранее сверяться с расписанием на сайте перевозчика.

В период ограничений специалисты проведут работы по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капитальный ремонт пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца.

Ранее москвичей предупредили о значительных изменениях движения на МЦК 2 ноября. В частности, изменятся пути отправления поездов на северном участке кольца, от Ростокина до Панфиловской. Увеличатся интервалы движения на севере (Панфиловская – Ростокино). Поезда против часовой стрелки не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская.