Движение на МЦК значительно изменится 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на Московском центральном кольце (МЦК) значительно изменится 2 ноября, предупредила пресс-служба Дептранса столицы.

Жителей и гостей города просят по возможности использовать метро, Московский центральный диаметр (МЦД) и наземный транспорт.

В частности, изменятся пути отправления поездов на северном участке кольца, от Ростокина до Панфиловской.

"Чтобы помочь вам найти нужный путь, на каждой станции разместим плакаты с временной навигацией. Пожалуйста, обращайте на них внимание – они помогут вам сориентироваться на месте. Также на станциях будут организованы дежурства сотрудников", – говорится в сообщении.

Кроме того, увеличатся интервалы движения на севере (Панфиловская – Ростокино). Они составят от 8 до 42 минут, на остальном кольце – до 8 минут.

Поезда против часовой стрелки не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская:



чтобы уехать, пассажиры должны будут следовать до Белокаменной (от Ростокина) или Лихобор (от Коптева и Балтийской), а затем пересаживаться на поезд в обратную сторону;

чтобы приехать, придется проехать до соседних Ботанического сада или Стрешнева, а затем сесть на поезд в обратную сторону.

Также часть составов будет следовать укороченными маршрутами.

В период изменений планируется провести работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра. Процесс будет организован Дептрансом вместе с ОАО "РЖД" и департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы.

"Работа предстоит масштабная, но, чтобы не влиять на движение поездов в будни, когда большинство торопится на работу, выполним ее в выходные", – отметили в ведомстве.

Также сообщалось, что 30–31 октября изменится движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1. На участке от Савеловской до Бескудникова поезда будут ходить в обе стороны по одному пути, частично увеличатся интервалы движения. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию на табло.

Кроме того, будет сокращен режим работы аэроэкспрессов. Изменения будут действовать в том числе с четверга по воскресенье в ноябре.