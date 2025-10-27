Расписание поездов скорректируют в Москве в ноябрьские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве скорректируют расписание поездов в связи с выходными, приуроченными к празднованию Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В субботу, 1 ноября, пригородные поезда будут курсировать по расписанию пятницы. В последующие два дня, 2 и 3 ноября, – по расписанию субботы, а 4 и 5 ноября – по расписанию воскресенья и расписанию понедельника соответственно.

Кроме того, будут скорректированы тарифы на фирменные экспрессы.

Ранее сообщалось, что парковка будет бесплатной 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Решение касается всех улиц Москвы, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон действия динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме.

