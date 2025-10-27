Бульвар Академика Ландау соединили с Дмитровским шоссе в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Северном завершили расширение дорожной сети – около станции метро "Физтех" продлили бульвар Академика Ландау и соединили с Дмитровским шоссе. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

"В рамках проекта в районе Северном на северо-востоке Москвы построили и реконструировали 0,5 километра дорог. Соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды", – пояснил руководитель департамента.

Он подчеркнул, что по распоряжению Сергея Собянина осуществляется повышенный контроль за качеством работ на объектах городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в ходе строительства было проведено 8 выездных проверок, а для контроля качества материалов привлекались специалисты Центра экспертиз. После итоговой проверки было оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Реализация проекта улучшила транспортное обслуживание 1-го и 2-го микрорайонов района Северного. Также была создана новая транспортная связка между Долгопрудненским шоссе и бульваром Академика Ландау, что обеспечило организацию сквозного движения через Дмитровское шоссе. Кроме того, построенная дорога повысила транспортную доступность станции метро "Физтех".

Строительство локальных дорог позволяет сократить перепробег автомобилей, перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на крупные магистрали.

Ранее сообщалось, что в Москве завершен капитальный ремонт участка Киевского шоссе с 20-го по 41-й километр. Работы проводились ночью с частичным ограничением движения и включали снятие старого покрытия, ремонт инфраструктуры и укладку 140 тысяч тонн новой асфальтобетонной смеси.