Восемь электробусных маршрутов запустили в 18 районах Москвы
Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"
В Москве запустили сразу 8 новых электробусных маршрутов, которые связали 18 районов города. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть электробусных маршрутов в столице. Пассажиров перевозят современные электробусы российского производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, электробусы теперь обслуживают 248 маршрутов, что составляет более четверти (25%) от общего числа маршрутов наземного транспорта.
46 электробусов вышли на маршруты:
- № 477 "МЦД Окружная – МЦД Лианозово";
- № 524 "МЦД Окружная – Метро "Марьина Роща";
- № 238 "МЦД Окружная – Станция Лосиноостровская";
- с482 "МЦД Окружная – МЦД Белорусская";
- № 457 "Метро "Владыкино" – МЦК Балтийская";
- т29 "Метро "Владыкино" – Метро "Динамо";
- с543 "Метро "Владыкино" – улица Долгоруковская";
- № 451 "Метро "Речной вокзал" – улица Рословка".
В департаменте отметили, что развитие электробусной сети стало возможным благодаря созданию зарядной инфраструктуры и модернизации маршрутной сети.
Ранее сообщалось, что Мосгортранс подготовил к зимнему сезону более 7,6 тысячи электробусов и автобусов, обслуживающих свыше 700 маршрутов. Проверки включают тестирование систем отопления и климат-контроля, замену фильтров, устранение дефектов и проверку уплотнителей для обеспечения комфорта пассажиров.
